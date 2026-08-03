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भारत ने सोलर सेक्टर में लगाई ऐसी छलांग अमेरिका तक रह गया पीछे, बना दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट

इस सेक्टर में भारत की क्षमता 30 जून 2026 तक 162.15 गीगावाट पहुंच गई. सालाना क्षमता बढ़ोतरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 3, 2026, 10:03 AM IST
India Beat America In Solar Sector
सोलर सेक्टर में भारत की जबरदस्त छलांग. (Photo/Meta AI)
  • अमेरिका से आगे निकला भारत
  • सोलर एनर्जी मार्केट में छोड़ा पीछे
  • दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बना
  • पिछले 12 सालों में 50 गुना बढ़ी क्षमता

भारत में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास हुआ है. सरकार के अनुसार, साल 2014 में देश की स्थापित सोलर ऊर्जा क्षमता केवल 3 गीगावाट थी, जो 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो गई है. यह वृद्धि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दर्शाती है. सरकार की ओर से जारी फैक्टशीट के मुताबिक, भारत ने साल 2025 के दौरान 37 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी. इस उपलब्धि के साथ भारत सालाना सोलर क्षमता बढ़ाने के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया.

भारत ने अमेरिका को पछाड़ा

सोलर सेक्टर में सबसे अहम बदलावों में से एक पिछले दशक में बिजली की दरों में आई कमी है. यह ‘ई-रिवर्स ऑक्शन’ सिस्टम के जरिए हुई बोली की वजह से हुआ, जिसमें कंपनियां सबसे कम दर पर बिजली आपूर्ति करने के लिए मुकाबला करती हैं. जैसे-जैसे अधिक डेवलपर्स ने हिस्सा लिया, दरें 2010 में लगभग 18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं. दरों में कमी ने सोलर पावर को काफी सस्ता बना दिया है. इसके चलते, भारत दुनिया के सबसे कम लागत वाले सोलर पावर मार्केट में से एक बनकर उभरा है. साल 2025 में, यूटिलिटी-स्केल सोलर पीवी से बिजली की ‘लेवेलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी’ (एलसीओई) 35 डॉलर प्रति मेगावाट थी, जो 44 डॉलर प्रति मेगावाट के ग्लोबल औसत से काफी कम है.

Solar Sector

इंफोग्राफिक/notebooklm

सोलर सेक्टर को मिला बढ़ावा

31 जुलाई, 2026 को ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी मिलने से भारत के सोलर सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिला है. इस योजना का मकसद ‘एनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ (ईएसएस) के साथ 5,000 मेगावाट के ‘फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक’ (एफएसपीवी) प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है. कम से कम दो घंटे (10,000 मेगावाट) की स्टोरेज क्षमता वाला ईएसएस राज्यों को पीक डिमांड को मैनेज करने में और मदद करेगा. मौजूदा जलाशयों और इंडस्ट्रियल तालाबों का इस्तेमाल करके, यह योजना जमीन जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव कम करेगी. यह इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज के जरिए ग्रिड की विश्वसनीयता को भी बेहतर बनाएगी. 5,070 करोड़ रुपए के बजट के साथ, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी.

बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापित क्षमता

भारत में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापित क्षमता 118.79 गीगावाट है. कुछ बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में भादला सोलर पार्क (राजस्थान), पावगाडा सोलर पार्क (कर्नाटक) और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (मध्य प्रदेश) शामिल हैं. इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम से 27.88 गीगावाट की क्षमता मिलती है. बाकी क्षमता हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स और ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम से आती है. हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में सोलर पावर के साथ बैटरी स्टोरेज या दूसरे पावर सोर्स का इस्तेमाल होता है, जबकि ऑफ-ग्रिड सिस्टम उन इलाकों में बिजली पहुंचाते हैं जो ग्रिड से नहीं जुड़े हैं.

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा

देश की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 274.68 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता शामिल है. 29 जुलाई 2025 को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ने भारत की बिजली की 51.5 प्रतिशत मांग पूरी की, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक हिस्सा है. ग्लासगो में कोप26 के दौरान, भारत ने ‘पंचामृत’ लक्ष्यों की घोषणा की, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य शामिल हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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