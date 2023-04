भारत चीन को पछाड़कर बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश: UN डेटा

संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत चीन को पछाड़कर 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जबकि दूसरे स्थान पर पहुंचे चीन की आबादी अब 142.57 करोड़ है

फोटो प्रतीकात्मक

India become the world’s most populous nation, नई दिल्ली: भारत (India) चीन (China ) को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश (world’s Most Populous Nation) आज बुधवार को (India Become The world’s Most Populous Nation) बन गया है. संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत चीन को पछाड़कर 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका 340 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ तीसरे स्थान पर है.

संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड ने दिखाया कि चीन की अब 142.57 करोड़ की आबादी है, इस प्रकार चीन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है.

यूएनएफपीए की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 25 प्रतिशत जनसंख्या 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में है, 18 प्रतिशत 10 से 19 आयु वर्ग में, 26 प्रतिशत 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में, 68 प्रतिशत 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में प्रतिशत और 65 वर्ष से ऊपर 7 प्रतिशत है.

India surpasses China to become the world’s most populous nation with 142.86 crore people, says the United Nations. According to UNFPA’s The State of World Population Report, 2023, India’s population has reached 1,428.6 million while China’s stands at 1,425.7 million, a… pic.twitter.com/kl3qexumkP — ANI (@ANI) April 19, 2023

विभिन्न एजेंसियों के अनुमानों ने सुझाव दिया है कि भारत की जनसंख्या लगभग तीन दशकों तक बढ़ती रहने की उम्मीद है, इससे पहले कि यह 165 करोड़ पर पहुंच जाए और फिर घटने लगे.

चीन की आबादी 1960 के बाद पहली बार एक साल पहले घटी. 2016 में बीजिंग ने अपनी सख्त “एक-बच्चा नीति” को समाप्त कर दिया था, जो 1980 के दशक में अत्यधिक जनसंख्या के डर के बीच लागू की गई थी और 2021 में जोड़ों को तीन बच्चे पैदा करने देना शुरू कर दिया. चीन एक आसन्न संकट का सामना कर रहा है. जनसांख्यिकीय गिरावट सेजैसे-जैसे इसकी कार्यबल की आयु और प्रजनन दर घटती जाती है .

भारत ने 2011 से जनगणना नहीं की है, इसलिए इसकी जनसंख्या के आकार पर कोई ताज़ा आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

भारत में एक दशक में एक बार जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था.

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 के मध्य तक वैश्विक आबादी 8.045 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है.

भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है. विशेषज्ञों ने कहा है कि केरल और पंजाब में उम्रदराज़ आबादी है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी है.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) भारत के प्रतिनिधि और भूटान के देश के निदेशक एंड्रिया वोजनर ने कहा कि “भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए”. “सबसे बड़े युवा समूह वाले देश के रूप में – इसके 254 मिलियन युवा (15-24 वर्ष) – नवाचार, नई सोच और स्थायी समाधान का स्रोत हो सकते हैं.

एंड्रिया वोजनर ने कहा, “यदि महिलाएं और लड़कियां, विशेष रूप से समान शैक्षिक और कौशल निर्माण के अवसरों, प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों तक पहुंच और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने प्रजनन अधिकारों और विकल्पों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सूचना और शक्ति के साथ सुसज्जित हैं, तो आगे बढ़ सकता है.” .

वोजनर ने कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सशक्तिकरण और महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिक शारीरिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाना एक स्थायी भविष्य के लिए प्रमुख निर्धारक हैं. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों और विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए, और सभी को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि बच्चे कब, यदि कोई हों, और कितने हों.

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा, “महिलाओं और लड़कियों को यौन और प्रजनन नीतियों और कार्यक्रमों के केंद्र में होना चाहिए. जब सभी लोगों के अधिकारों, विकल्पों और समान मूल्य का सही मायने में सम्मान और धारण किया जाता है, तभी हम अनंत संभावनाओं के भविष्य को खोल सकते हैं.” (PTI-ANI)

