नई दिल्ली: बुधवार को भारत को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई देश चुन लिया गया. यह आठवीं बार ऐसा मौका था जब भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट मिली है. बुधवार के चुनाव में सबसे खास बात यह थी कि भारत को निर्विरोध चुना गया. अब भारत 2022 तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी और सर्वोच्च संस्था का सदस्य रहेगा. भारत के अलावा आयरलैंड, मेक्सिको और नार्वे को भी सुरक्षा परिषद में जगह दी गई.

अस्थाई सीट के लिए भारत को 192 वोटो में से 184 वोट मिले. सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी कि भारत का चुनाव हमारे लिए चिंता का कारण है क्योंकि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से उठने वाले सवालों को इस मंच से नकारता रहा है. कुरैशी ने कहा कि भारत के अस्थाई सदस्य बनने से उनके देश में कोई आफत नहीं आ जाएगी.

Congratulations for your good work, Permanent Mission of India to United Nations & team MEA (Ministry of External Affairs): Dr S Jaishankar, External Affairs Minister

India has been elected as a non-permanent member of United Nations Security Council from Asia-Pacific category. https://t.co/ysCgClcLU7 pic.twitter.com/OB2W4N3DYq

