Thorium Reactor India: भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर मिशन फेल, BARC ने आधी सदी तक किया शोध, फिर कैसे 8 सालों में विदेशी कंपनी ने बना लिया ANEEL?

Thorium Reactor India: विदेशी कंपनी के सलाहकारों और उसे फंड करने वालों में कई भारतीय भी हैं, जो भारत के न्यूक्लियर मिशन में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे.

Thorium Reactor India: भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर मिशन फेल हो गया है. भारत दशकों से चल रहे जिस थोरियम रिएक्टर और उसके ईंधन विकसित करने के शोध के दम पर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के सपने देख रहा था उसे विदेशी कंपनी ने मात्र कुछ सालों की रिसर्च के बाद पूरा कर लिया है. खास बात यह है कि उस विदेशी कंपनी के सलाहकारों में भारतीय भी हैं, जो भारत के न्यूक्लियर मिशन में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे.

बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के थोरियम मिशन की असफलता यह कोई जासूसी या ब्लूप्रिंट चोरी का दावा नहीं है. लेकिन यह राष्ट्रीय रहस्य जरूर बन गया है. आइये समझते हैं कि थोरियम रिएक्टर भारत के लिए क्यों जरूरी है और क्यों ये बड़ा नाकामी है.

भारत में थोरियम का विशाल भंडार

भारत अपनी परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का आयात करता है. लेकिन भारत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है. इसलिए भारत थोरियम रिएक्टर बना रहा था ताकि थोरियम से परमाणु ऊर्जा बनाई जा सके.

BARC का शोध



BARC भारत का प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च संस्थान और देश के थोरियम कार्यक्रम का ऐतिहासिक केंद्र है. यहां थोरियम पर 70 सालों से शोध चल रहा है और अरबों का निवेश हो चुका है.

विदेशी कंपनी की सफलता

2025 में, भारतीय रिएक्टरों के लिए दुनिया का पहला कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाला थोरियम ईंधन BARC से नहीं निकला बल्कि एक विदेशी प्राइवेट कंपनी से निकला, जिसकी स्थापना सिर्फ़ आठ साल पहले हुई थी. वह भी ऐसे देश (अमेरिका) में जो लगभग आधी सदी पहले थोरियम रिसर्च छोड़ चुका था.

ANEEL का अनावरण

क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE) नाम की एक कम जानी-मानी कंपनी ने ANEEL का अनावरण किया, जो भारत के रिएक्टरों के लिए डिजाइन किया गया एक कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाला थोरियम-आधारित ईंधन है ऐसा ईंधन जिसका भारत ने खुद दशकों तक अध्ययन, परीक्षण और सिद्धांत बनाया था.

विदेशी कंपनी के भारतीय सलाहकार

CCTE – ANEEL ईंधन विकसित करने वाली अमेरिकी कंपनी के सलाहकारों में डॉ. अनिल काकोडकर भी हैं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं. वह लंबे समय से भारत के थोरियम कार्यक्रम के लीडर में से एक रहे हैं.

काकोडकर के नाम पर रखा गया ANEEL ईंधन का नाम



ANEEL ईंधन (एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ) का नाम काकोडकर के नाम पर रखा गया है. दशकों तक, काकोडकर सिर्फ़ भारत के थोरियम प्रयास में भागीदार नहीं थे, वह इसके सबसे प्रमुख संरक्षक थे.

CCTE को किसने फंड किया

CCTE की स्थापना 2017 में मेहुल शाह ने की थी, जो इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं. इस शुरुआती फंडिंग से जुड़े प्रमुख स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स में ReNew के फाउंडर और भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे सुमंत सिन्हा, कॉग्निजेंट के पूर्व CEO लक्ष्मी नारायणन, और HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख शामिल हैं. एम.के. नारायणन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उसी विदेशी वेंचर के साथ सलाहकार के तौर पर भी जुड़े हुए हैं.