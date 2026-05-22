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India Blocks Cockroach Janta Party X Handle Over National Security Concerns

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर सरकार का बड़ा एक्शन! X अकाउंट ब्लॉक, बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

X के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी अकाउंट या पोस्ट को तब रोका जाता है, जब सोशल नेटवर्किंग साइट को “किसी अधिकृत संस्था से एक वैध और उचित दायरे वाला अनुरोध” प्राप्त होता है. यह व्यंग्यात्मक अकाउंट भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी के जवाब में शुरू किया गया था.

Cockroach Janta Party का अकाउंट भारत में रोका

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X हैंडल गुरुवार को रोक दिया गया. यह एक व्यंग्यात्मक अकाउंट था. यह कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिली जानकारियों के आधार पर था. IB ने इन जानकारियों में “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं” का ज़िक्र किया था. इंडियन एक्सप्रेस की खबर में अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (A) के तहत इस अकाउंट को रोकने के लिए कहा था. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा करने का निर्देश IB से मिला था.

X अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया

“MeitY को IB से एक इनपुट मिला था, जिसमें ‘Cockroach Janta Party’ के X अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. IB का कहना था कि यह अकाउंट भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है. IB का मानना ​​था कि यह अकाउंट अपने माध्यम से भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा था, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी.” एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि इस तरह के ब्लॉकिंग आदेश एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत जारी किए जाते हैं. “खास तौर पर, चिंता की वजह यह थी कि इस अकाउंट का कंटेंट युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा था.”

संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (A) केंद्र सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, या अपराधों के लिए उकसाने से रोकने के उद्देश्य से, सूचना तक जनता की पहुँच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है.

यह प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 द्वारा नियंत्रित होती है. अवरुद्ध करने के आदेश गोपनीय होते हैं. भारत में इस अकाउंट को रोक दिया गया है, लेकिन यह दूसरी जगहों से एक्सेस किया जा सकता है. गुरुवार शाम तक X पर इसके 200,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे. सोशल मीडिया कंपनी को यह ब्लॉकिंग ऑर्डर तब भेजा गया था, जब इस अकाउंट के लगभग 90,000 फॉलोअर्स थे.

Instagram हैंडल अभी तक भारत में ब्लॉक नहीं

यूज़र से जुड़ा Instagram हैंडल अभी तक भारत में ब्लॉक नहीं किया गया है, आज इसके 19.6 मिलियन से फ़ॉलोअर्स हैं. इस बात की संभावना है कि Instagram अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और यह प्रक्रिया अभी चल रही है.

Cockroach Janta Party का अकाउंट भारत में रोकने के बाद प्लेटफ़ॉर्म के संस्थापक, अभिजीत दिपके ने गुरुवार दोपहर अपने अकाउंट से पोस्ट किया. इसके दो घंटे से भी कम समय बाद, उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक नए हैंडल, Cockroach Is Back की घोषणा की, और लोगों से इससे जुड़ने का आग्रह किया.

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