Hindi India Hindi

India Braces For Extreme Summer As Super El Nino Threatens Weak Monsoon And Water Crisis

अप्रैल में ही आग उगल रहा है आसमान! मई-जून में होगा हाल बेहाल? दस्तक देगा ‘सुपर अल नीनो’, मानसून होगा कमजोर

नई क्लाइमेट मॉडलिंग तकनीकों से संकेत मिला है कि साल के दूसरे हिस्से में अल नीनो का असर ज्यादा स्पष्ट होगा. इसका मतलब अगस्त और सितंबर में बारिश में बड़ी कमी आ सकती है. देश की ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होती है.

पढ़िए कितनी पड़ेगी गर्मी

अप्रैल की शुरुआत में ही देश का पारा जिस रफ्तार से चढ़ा है, उसने आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार गर्मी और कमजोर मानसून का मेल भारत के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है. देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5–7 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अप्रैल में ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जो आमतौर पर मई-जून में चरम पर होती है.

हीटवेव बढ़ेंगी

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ेंगी. शहरों में कंक्रीट और कम हरियाली के कारण ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव रात के तापमान को भी कम नहीं होने दे रहा. इस समय की तेज गर्मी रबी फसलों, खासकर गेहूं के लिए नुकसानदायक मानी जा रही है. उच्च तापमान के कारण दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन में गिरावट की आशंका है.

बेहद ताकतवर ‘अल नीनो’ की दस्तक

यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर्स ने स्टडी में चेतावनी दी है कि इस साल एक बेहद ताकतवर ‘अल नीनो’ दस्तक दे रहा है. यह 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो सकता है. इसे ‘सुपर अल नीनो’ कहा जा रहा है. प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो इस साल असामान्य रूप से मजबूत हो सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है, जो ‘सुपर अल नीनो’ की स्थिति बनाता है. भारत मौसम विभाग के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इस साल मानसून सामान्य से कम रह सकता है, करीब 92% तक. पिछले दो दशकों में यह सबसे कमजोर पूर्वानुमानों में से एक माना जा रहा है.

अगस्त और सितंबर में बारिश में बड़ी कमी

नई क्लाइमेट मॉडलिंग तकनीकों से संकेत मिला है कि साल के दूसरे हिस्से में अल नीनो का असर ज्यादा स्पष्ट होगा. इसका मतलब अगस्त और सितंबर में बारिश में बड़ी कमी आ सकती है, जो खरीफ फसलों के लिए खतरा है. देश की ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होती है. यदि इस दौरान वर्षा कम हुई, तो जलाशयों का स्तर गिर सकता है. दक्षिण भारत के कई बांधों में अभी से जल भंडारण कम बताया जा रहा है, जिससे पानी और बिजली दोनों पर दबाव बढ़ेगा. बढ़ती गर्मी और कम नमी के कारण ‘वेट बल्ब टेम्परेचर’ जैसी खतरनाक स्थिति बन सकती है, जिसमें शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लू से जुड़ी बीमारियों और मौतों का खतरा बढ़ सकता है. भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है. संकेत है इस साल मानसून सामान्य से कम यानी केवल 92% ही रह सकता है.