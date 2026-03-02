Hindi India Hindi

India Canada Trade Deal 50 Billion Target By 2030 Pm Modi Carney Meeting

ईरान-इजरायल टकराव के बीच भारत का मास्टरस्ट्रोक, इस देश के साथ की बड़ी डील; जानें कितना फायदा होगा

भारत और इस देश ने साथ मिलकर 2030 तक 50 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य तय किया है. दोनों देशों के बीच हुए समझौते से अर्थव्यवस्थाओं को फायदा मिल सकता है.

इस डील से आने वाले समय में दोनों देश स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं. (Photo from Freepik)

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच, भारत और कनाडा ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने का संकेत दिया है. नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. जिसमें दोनों देशों ने साफ किया कि वे राजनीतिक मतभेदों से आगे बढ़कर आर्थिक साझेदारी को प्राथमिकता देना चाहते हैं. यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई देश नई रणनीतियां बना रहे हैं. ऐसे माहौल में भारत-कनाडा सहयोग को स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है.

2030 तक 50 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

बैठक का नतीजा ये रहा कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत तेज करने पर सहमति बनी. माना जा रहा है कि अगर CEPA तय समय में फाइनल हो जाता है, तो व्यापार में टैरिफ कम होंगे, निवेश आसान होगा और कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे. इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सीधा फायदा मिल सकता है.

निवेश से मजबूत होगा भरोसा

पीएम मोदी ने खास तौर पर कनाडा के पेंशन फंड्स द्वारा भारत में किए गए बड़े निवेश का जिक्र किया. करीब 100 अरब डॉलर का निवेश यह दिखाता है कि कनाडाई संस्थानों को भारतीय बाजार पर भरोसा है. यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हुआ है. आने वाले समय में दोनों देश स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं. इससे रोजगार सृजन और कौशल विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है.

रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी

भारत और कनाडा ने दुर्लभ खनिज, यूरेनियम आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई. बता दें दुर्लभ खनिज और यूरेनियम जैसे संसाधन आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं. इसके अलावा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात हुई. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि रिश्तों को संस्थागत रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं.

आर्थिक सहयोग से नए अवसर

एक तरफ जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में टकराव चल रहा है, वहीं भारत-कनाडा के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग सकारात्मक संदेश देता है. अगर तय योजनाएं समय पर लागू होती हैं, तो व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग नई ऊंचाई छू सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन की दिशा में भी अहम साबित हो सकती है. आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश अपने घोषित लक्ष्यों को किस गति से हकीकत में बदलते हैं.

