भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल प्रक्षेपण किया

Agni-3, India: भारत ने आज बुधवार को ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल (Intermediate Range Ballistic Missile)अग्नि -3 (Agni-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेण किया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) सूत्रों ने यह जानकारी दी. अग्नि -3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है.

The successful test was part of routine user training launches carried out under the aegis of Strategic Forces Command. The launch was carried out for a predetermined range & validated all operational parameters of system. — ANI (@ANI) November 23, 2022