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India Census 2027 Data Will Collects 2 Phases People Also Fill Digitally

जनगणना 2027 में बड़ा बदलाव: अब दो चरणों में होगी गिनती, लोग खुद भी भर सकेंगे डेटा – जानिए पूरी डिटेल

Census 2027: जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हैं. इस बार मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक से सर्वे होगा. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल...

इस बार जनगणना की निगरानी के लिए सीएमएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा. (Photo from AI)

जनगणना 2027 को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं और इस बार का प्रोसेस पहले से काफी अलग और आधुनिक होने वाला है. पहली बार डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें गणनाकर्मी मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर जाकर जानकारी लेना भी शामिल है. इस ऐप में एक या दो नहीं बल्कि 33 चीजों पर डेटा रिकोर्ड किया जाएगा. जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसी अहम जानकारी शामिल होगी.

जनगणना के लिए मकानों की नंबरिंग का काम जारी

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के 738 राजस्व गांवों और 519 ग्राम पंचायतों में मकानों की नंबरिंग का काम जारी है. प्रशासन ने जनगणना को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए ब्लॉक सिस्टम अपनाया है, जिसमें लगभग 300 घरों या 700 लोगों पर एक जनगणना ब्लॉक बनाया जाएगा. इससे गणनाकर्मियों को काम करने में सुविधा मिलेगी और किसी भी क्षेत्र को छूटने की संभावना कम होगी. साथ ही, ब्लॉकों की सीमाएं और उनके टर्मिनल पॉइंट्स को जीपीएस के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा.

इस बार दो चरणों में पूरी होगी जनगणना

जानकारी के अनुसार, जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और मकानों की नंबरिंग की जाएगी, जो 1 मई से 30 मई तक चलेगा. इसके बाद दूसरे चरण में फरवरी 2027 में वास्तविक जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें हर व्यक्ति को शामिल किया जाएगा. इस बार एक खास बात यह भी है कि आम नागरिकों को खुद अपना डेटा ऑनलाइन भरने की सुविधा दी जाएगी.

डिजिटल डेटा इकट्ठा करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई

इस बार जनगणना की निगरानी के लिए सीएमएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा. जिससे जिला और तहसील स्तर पर अधिकारी रियल टाइम में काम की प्रगति पर नजर रख सकेंगे. इससे किसी भी तरह की देरी या गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जा सकेगा. प्रशासन ने 31 दिसंबर तक सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है, ताकि गणना के दौरान किसी भी तरह का भ्रम न रहे. अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली को समझाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है.

आसान नहीं होगा डेटा इकट्ठा करना

बलौदा बाजार कलेक्टर ने साफ किया है कि यह जनगणना जितनी आधुनिक है, उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी है. डेटा की सटीकता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं. ऐसे में प्रशासन और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सही और भरोसेमंद आंकड़े सामने आ सकें.

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