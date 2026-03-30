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Census 2027: घर के सीमेंट से लेकर अनाज-बिजली-पानी तक, जनगणना में हर परिवार से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल- क्या आप हैं तैयार?

India Census 2027 Update: भारत की आगामी जनगणना केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह हर नागरिक के रहन-सहन की एक 'डिजिटल कुंडली' होगी.

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Census 2027 FAQs: भारत में होने वाली अगली जनगणना अब महज लोगों की गिनती नहीं रह गई है, बल्कि यह आपके और हमारे रहन-सहन की एक पूरी डिजिटल जन्मकुंडली बनने वाली है. 16वीं जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए 33 सवालों की एक खास लिस्ट भी जारी कर दी है.

इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसमें सामाजिक बदलावों को भी जगह दी गई है. इस बार की जनगणना में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव सामाजिक रिश्तों को लेकर है.

लिव-इन कपल्स को ‘शादीशुदा’ का दर्जा

सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वे अपने रिश्ते को एक स्थिर संबंध मानते हैं, तो जनगणना के दौरान उन्हें शादीशुदा जोड़ा ही गिना जाएगा.

यह पहली बार है जब भारत सरकार ने जनगणना जैसे बड़े आधिकारिक सर्वे में लिव-इन रिलेशनशिप को इस तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है. इससे समाज के बदलते ढांचे को सरकारी आंकड़ों में जगह मिलेगी.

अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

अब तक नियम यह था कि सरकारी कर्मचारी आपके घर आता था और आपसे सवाल पूछकर फॉर्म भरता था. लेकिन इस बार सरकार ने जनता को सेल्फ-एन्युमरेशन की सुविधा दी है. सरकार एक खास ऑनलाइन पोर्टल खोलेगी जहां आप खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

यह सुविधा जनगणना के दोनों हिस्सों यानी हाउसलिस्टिंग और जनसंख्या गणना यानी आबादी की गिनती के लिए उपलब्ध होगी. जो लोग निजता या समय की कमी के कारण घर पर अधिकारी को नहीं बुलाना चाहते, वे खुद अपनी डिजिटल कुंडली बना पाएंगे.

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33 सवालों में छिपी है आपकी पूरी लाइफस्टाइल

1 अप्रैल 2026 से जब पहला चरण शुरू होगा, तो अधिकारी आपके घर आकर या ऑनलाइन माध्यम से 33 सवाल पूछेंगे. ये सवाल केवल नाम-पते तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को छुएंगे.

घर की मजबूती: आपके घर की छत, दीवार और फर्श बनाने में किस मटेरियल (सीमेंट, पत्थर, मिट्टी या लकड़ी) का इस्तेमाल हुआ है?

घर का मालिकाना हक: मकान आपका अपना है या आप किराए पर रहते हैं? नगरपालिका ने आपके घर को क्या नंबर दिया है?

परिवार का मुखिया: मुखिया पुरुष है या महिला? क्या वे अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं?

किचन और खान-पान: आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज (गेहूं, चावल, बाजरा आदि) खाया जाता है?

सुविधाएं और गाड़ियां: घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? बिजली का कनेक्शन है या नहीं? आपके पास साइकिल है, स्कूटर है या कार?

शादीशुदा जोड़ों की संख्या: घर में कितने विवाहित जोड़े रहते हैं? (यहीं लिव-इन कपल्स वाला नियम भी लागू होगा).

भवन नंबर से होगी शुरुआत

जनगणना की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित होगी. इसकी शुरुआत आपके मकान नंबर और बिल्डिंग नंबर से होगी. अधिकारी यह भी देखेगा कि उस घर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है यानी सिर्फ रहने के लिए या दुकान/ऑफिस के लिए. घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या और उनकी सामान्य जानकारी जुटाई जाएगी ताकि सरकार को पता चल सके कि किस इलाके में किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है.

क्यों जरूरी है यह ‘डिजिटल कुंडली’?

सरकार का कहना है कि इन बारीकियों से यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के नागरिक असल में किस हाल में रह रहे हैं. जब सरकार के पास सही डेटा होगा कि कितने लोग किराए पर हैं, कितने लोग कौन सा अनाज खा रहे हैं या किनके पास गाड़ियां हैं, तो भविष्य की योजनाएं जैसे राशन, सड़क और आवास योजना बनाना आसान हो जाएगा.