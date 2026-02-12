Hindi India Hindi

Census 2026: भारत में जनगणना में किन लोगों की नहीं हो पाती गिनती, कौन से समुदाय के हैं ये लोग, तादाद करोड़ों में... जानिए डिटेल

विशेषज्ञों का कहना है कि बिना स्पष्ट गणना के 10 करोड़ से ज्यादा लोग मुख्यधारा से अलग-थलग हो सकते हैं.

जनगणना

साल 2026 में पूरे भारत में जनगणना होगी, यह भारत की 16वीं जनगणना है जो दो मुख्य चरणों में आयोजित की जाएगी. इसकी शुरुआत अप्रैल से सितंबर 2026 तक Houselisting और Housing Census से होगी, और उसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी. पहली बार जनगणना डिजिटली होगी. 70 से ज्यादा सालों में पहली बार इसमें जाति गणना भी शामिल होगी और डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा. जनगणना से आम तौर पर हम सभी यही समझते हैं कि देश में सभी की गिनती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी गिनती नहीं होती, जानिए ये कौन से समुदाय के लोग हैं और क्यों इनकी गिनती नहीं होती.

जनगणना में किन लोगों की गिनती मुश्किल

भारत की जनगणना में कुछ समूहों की गिनती हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है या वे पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते. ये मुख्य रूप से उनकी जीवनशैली, पहुंच की कठिनाई या ऐतिहासिक कारणों से होता है.

बेघर और सड़क पर रहने वाले लोग

बिना स्थायी आवास वाले लोग जैसे फुटपाथ, सड़क, रेलवे प्लेटफॉर्म या पुल के नीचे रहने वाले, गिनने में सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है. 2011 की जनगणना में भी इन्हें पूरी तरह सटीक तरीके से नहीं गिना जा सका.

दूरदराज और संपर्क-रहित जनजातियां

अंडमान-निकोबार के सेंटिनली जैसे समुदाय, जो बाहरी लोगों से संपर्क से बचते हैं, उनकी गिनती लगभग असंभव है. सुरक्षा और बीमारी के खतरे के कारण प्रत्यक्ष गणना नहीं की जाती, इसलिए अनुमान या अप्रत्यक्ष विधियां अपनाई जाती हैं.

बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों के निवासी

लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे हिमालयी इलाकों में मौसम के कारण लोग अस्थायी रूप से स्थान बदलते हैं. पहुंच कठिन होने से गणनाकारों को बड़ी चुनौती मिलती है, जिससे इनकी गिनती अधूरी या कम रह जाती है.

घूमंतू, अर्ध-घूमंतू और डिनोटिफाइड जनजातियां (DNT/NT/SNT)

ये समुदाय (अनुमानित 10-12 करोड़) सबसे बड़ी समस्या वाले हैं. जनगणना घर-आधारित होती है, लेकिन ये तंबू, डेरों या अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और मौसम/जीविका के लिए लगातार घूमते रहते हैं. ब्रिटिश काल के ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ की वजह से प्रशासन और पुलिस से अविश्वास बरकरार है, जिससे वे पहचान बताने में हिचकते हैं. कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं होने और राज्य-स्तर पर अलग-अलग वर्गीकरण (SC/ST/OBC या कोई नहीं) के कारण उनकी सटीक गिनती नहीं हो पाती.

2027 जनगणना में DNT की मांग और संभावनाएं

ये समुदाय 2027 की जनगणना (जिसमें जाति गणना भी शामिल है) में अलग कॉलम और कोड की मांग कर रहे हैं. सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इन्हें शामिल करने की सिफारिश की है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सहमति जताई है. अगर अलग कॉलम मिला तो गिनती बेहतर हो सकती है, अन्यथा वे SC/ST/OBC में मिसक्लासिफाइड रहकर अदृश्य बने रहेंगे.