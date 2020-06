नई दिल्‍ली: भारत-चीन के बीच बॉर्डर पर एक महीने से चल रहे गतिरोध को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए बताया है कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से हल करने के लिए सहमत हुए है. शनिवार को उच्चस्तरीय सैन्य स्‍तर की बातचीत के बाद र‍व‍ि‍वार को विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है. Also Read - कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित पांचवां देश बना भारत, इटली और स्पेन को पीछे छोड़ा

विदेश मंत्रालय ने चीन-भारत सैन्य वार्ता पर कहा, दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक सीमाई इलाकों में स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल में हुई है.

The two sides will continue the military&diplomatic engagements to resolve the situation & to ensure peace and tranquillity in the border areas: Ministry of External Affairs on the meeting held between Corps Commander based in Leh & Chinese Commander y'day in Chushul-Moldo region pic.twitter.com/8PJcwIDo20

