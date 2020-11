India-China Standoff: पिछले कई महीनों से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को दोनों देश बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए राजी हुए हैं. भारत और चीन के पीछ 6 से आठ नवंबर से बीच आठवे दौर की सैन्य वार्ता के बाद अब चीन और भारत ने सीमा विवाद को सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से हल करने पर सहमति जताई है. Also Read - क्या राष्ट्रपति बनने के बाद चीन पर नरम पड़ेंगे 77 वर्षीय जो बाइडेन? भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ेगा असर?

गौरतबल है कि अप्रैल में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में काफी खटास बनी हुई है. अप्रैल से लेकर अब तक भारत और चीन के बीच आठ बार सैन्य और राजनयिक स्तर पर विवाद को सुलझाने के लिए बात हो चुकी है. दोनों देशों ने आपसी सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने पर जोर दिया है.

India & China agreed to maintain dialogue & communication through military & diplomatic channels, and, taking forward the discussions at this meeting, push for the settlement of other outstanding issues, so as to jointly maintain peace and tranquillity in the border areas: GoI

