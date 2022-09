India-China Standoff: भारत और चीन के सैनिकों ने 16वें दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता में बनी सहमति के बाद लद्दाख के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स (Gogra-Hot Springs) से हटना शुरू कर दिया है. भारत और चीन की तरफ से जारी संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी गई है. भारत और चीन की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स PP-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से डिसइंगेज करना शुरू कर दिया है.Also Read - भारतीय सेना ने 30 किमी दूर से ही दुश्मन को नेस्तनाबूत करने वाली शानदार तोप को अरुणाचल में चीन सीमा पर तैनात किया

Indian and Chinese troops in the area of Gogra-Hot Springs PP-15 have started to disengage in a coordinated and planned way: India-China joint statement pic.twitter.com/VgL0uVWi6v

— ANI (@ANI) September 8, 2022