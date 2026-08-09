बिना जंग के जमीन पर दबदबा बनाने की चीन की रणनीति? नाम बदलने से गांव बसाने तक... समझिए 'Grey Zone' गेम

भारत-चीन सीमा विवाद अब सिर्फ सैनिक तैनाती तक सीमित नहीं दिखता. अरुणाचल के स्थानों का नाम बदलना, सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और गांव विकसित करना तथा लगातार दावे करना चीन की ऐसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं, जो बिना सीधे युद्ध के स्थिति पर असर डालने की कोशिश करती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/india-china-border-china-grey-zone-strategy-arunachal-pradesh-lac-8496979/ Copy

नाम बदलने की रणनीति: अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर चीन अपने क्षेत्रीय दावे को अंतरराष्ट्रीय और प्रशासनिक स्तर पर दोहराता रहा है.

सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़क, गांव और कनेक्टिविटी विकसित करने से सीमावर्ती इलाकों में पहुंच और स्थायी मौजूदगी मजबूत होती है.

सिर्फ सैन्य दबाव नहीं: सीमा विवाद में सैनिक गतिविधियों के साथ कूटनीतिक, प्रशासनिक और रणनीतिक दबाव के दूसरे तरीके भी दिखाई देते हैं.

भारत का जवाब: भारत भी सीमा गांवों, सड़क, पुल, संचार और रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत कर अपनी जमीन पर मौजूदगी बढ़ा रहा है.

India-China Border: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है, लेकिन हाल के सालों में इसके तौर-तरीकों में एक अहम बदलाव दिखाई देता है. मामला अब केवल सीमा पर सैनिकों की तैनाती, गश्त या आमने-सामने की सैन्य स्थिति तक सीमित नहीं है. चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलना, सीमा के नजदीक बुनियादी ढांचा और बस्तियां विकसित करना और अपने क्षेत्रीय दावों को लगातार दोहराना भी विवाद का हिस्सा बन गया है.

इसी वजह से रणनीतिक मामलों के जानकारों के बीच ये सवाल उठता है कि क्या चीन भारत के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए धीरे-धीरे सीमा की ‘ग्राउंड रियलिटी’ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.

क्या चीन की रणनीति ‘Grey Zone’ की तरफ बढ़ रही है?

‘Grey Zone’ रणनीति का इस्तेमाल उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो खुले युद्ध से नीचे रहती हैं, लेकिन किसी देश पर राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक या रणनीतिक दबाव बढ़ाने का काम करती हैं. भारत-चीन सीमा के संदर्भ में इसे चीन की आधिकारिक घोषित रणनीति कहना सही नहीं होगा, लेकिन उसके कई कदमों को इसी व्यापक नजरिए से देखा जाता है.

चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और इसे ‘Zangnan’ या ‘South Tibet’ कहता है. भारत इस दावे को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना अलग हिस्सा बताता है. मई 2025 में भी चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

नाम बदलना सिर्फ नाम बदलना नहीं?

चीन की ओर से स्थानों के नाम बदलने का सिलसिला नया नहीं है. 2024 में भी उसने अरुणाचल प्रदेश के करीब 30 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी। इससे पहले भी ऐसी कवायद हो चुकी है. रणनीतिक विश्लेषण में इसे ‘lawfare’ यानी कानूनी या प्रशासनिक माध्यमों से क्षेत्रीय दावे को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया है. इसका मकसद सीमा पर तत्काल कब्जा करना नहीं, बल्कि बार-बार ये संदेश देना हो सकता है कि संबंधित इलाका चीन के दावे के दायरे में आता है. ORF के विश्लेषण में भी चीन की इस नामकरण नीति को उसके क्षेत्रीय दावे को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा गया है. हालांकि, केवल किसी जगह का नाम बदल देने से जमीन पर संप्रभुता नहीं बदलती. भारत लगातार चीन के ऐसे दावों को अस्वीकार करता रहा है.

सीमा पर गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों अहम हैं?

सीमा विवाद में सड़क और कनेक्टिविटी केवल विकास का मुद्दा नहीं होती. दुर्गम इलाकों में बेहतर सड़कें, पुल, संचार व्यवस्था और स्थायी बस्तियां किसी भी देश की सीमा तक पहुंच और लॉजिस्टिक क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं. भारत के लिए भी यही वजह है कि सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज किया जा रहा है. सरकार के अनुसार, Vibrant Villages Programme-I के तहत उत्तरी सीमा से लगे 662 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है. इसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसंचार और आजीविका जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

जुलाई 2026 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक VVP-I के तहत 1,248 परियोजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूर की गई थीं, जिनमें 316 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं. इसके अलावा केंद्र सरकार के विभागों के माध्यम से 1,658 परियोजनाएं भी मंजूर की गई थीं.

सीमा गांवों को बसाए रखना क्यों जरूरी?

सीमावर्ती इलाकों में आबादी का बने रहना किसी देश की दीर्घकालिक सीमा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है. दूरदराज के गांव अगर खाली होते हैं तो वहां आर्थिक गतिविधि और नागरिक मौजूदगी कमजोर पड़ सकती है.भारत का Vibrant Villages Programme इसी समस्या से निपटने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देता है. सरकार ने साफ किया है कि इसका एक मकसद लोगों को इन गांवों में बने रहने के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं देना है.

क्या चीन भारत के खिलाफ Grey Zone रणनीति अपना रहा है?

चीन की आधिकारिक नीति को Grey Zone रणनीति कहना सही नहीं होगा, लेकिन नामकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक दावों और सीमा गतिविधियों को इस नजरिए से विश्लेषित किया जाता है.

अरुणाचल के नाम बदलने से चीन को क्या फायदा?

नाम बदलने से जमीन पर संप्रभुता नहीं बदलती, लेकिन चीन अपने क्षेत्रीय दावे को लगातार दोहराकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है.

सीमा पर गांव बनाना रणनीतिक क्यों है?

सीमा के पास स्थायी बस्तियां नागरिक मौजूदगी बढ़ाती हैं. सड़क, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं से इलाके तक पहुंच बेहतर होती है, जिससे दीर्घकालिक उपस्थिति मजबूत होती है.

भारत चीन की इस रणनीति का जवाब कैसे दे सकता है?

भारत को सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी, संचार, सैन्य लॉजिस्टिक्स और सीमावर्ती गांवों के विकास पर लगातार काम करना चाहिए, साथ ही कूटनीतिक संवाद बनाए रखना चाहिए.

क्या मौजूदा स्थिति युद्ध की ओर इशारा करती है?

ऐसा निष्कर्ष अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और शांति को लेकर संवाद जारी है; अगस्त 2026 की WMCC बैठक इसका ताजा उदाहरण है.