India China Border Dispute: भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तर पर सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन बार बार चीन की तरफ से हर मुलाकात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है. इसी बीच भारतीय सेना की सूत्रों की मानें तो भारत और चीन इस मामले को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तरीय बैठक कर रहे हैं. यह बैठक चुशूल में शुरू हो चुकी है.

गौरतलब है कि यह तीसरी बैठक है. इससे पहले 6 जून को भी सैन्य स्तर की वार्ता आयोजित की गई थी. इसके बाद फिर 22 जून को कोर कमांडर स्तर की वार्ता का आयोजन किया गया था. ऐसे में 6 जून के बाद आयोजित बैठक में तय किया गया था कि चीन अपनी सेना सीमा पर पीछे लेगा लेकिन चीन ने यहां धोखा देने का काम किया. यहां चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में 15 जून की रात हिंसक झड़प देखने को मिली. इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गएं. वहीं चीनी सेना के 43 जवानों को क्षति पहुंची. मरने वाले जवानों की संख्या भी इसी संख्या में शामिल है.

Corps Commander-level meeting between Armies of India and China has started in Chushul to resolve the ongoing dispute over Chinese aggression along the Line of Actual Control in Eastern Ladakh area: Indian Army Sources pic.twitter.com/UF7wlaztuU

— ANI (@ANI) June 30, 2020