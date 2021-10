नई दिल्ली: लद्दाख में एक तरफ चीन से जहां सीमा का विवाद लंबे समय से जारी है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के घुसपैठ के मामले भी बढ़े हैं. सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत-चीन सीमा को लेकर जारी गतिरोध पर कहा कि दोनों देश इस समाधान का हल इस महीने निकाल सकते हैं. वहीं शनिवार को एक कार्यक्रम से इतर सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 6 महीने से हालात काफी सामान्य है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में दोनों देशों के बीच 13वें दौर की वार्ता होगी. इस बैठक में गतिरोध गतिरोध खत्म करने पर बातचीत होगी. सेना प्रमुख ने कहा कि सभी विवादों को एक एक करके सुलझा लिया जाएगा. बता दें कि आज लेह में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना खादी तिरंगा लहराया गया है.Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना परीक्षा के ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, 85000 से अधिक मिलेगी सैलरी

पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक

सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख और हमारी ईस्टर्न कमांड के पास उत्तरी फ्रंट पर चीनी सैनिक तैनात हैं. यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है. गतिविधियों पर हमारी नजर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि हमे मिल रही जानकारी के आधार पर हम भी उसी तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर और जवानों की तैनाती कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के संभावित खतरे से निपटा जा सके. भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है.

#WATCH | “…Definitely, there has been an increase in their deployment in the forward areas which remains a matter of concern for us…,” says Army chief General Manoj Mukund Naravane to ANI on the India-China border situation pic.twitter.com/9DRwRwZ4Ud

