नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता शुरू हो गई है. ये उच्च स्तरीय 13वीं सैन्य वार्ता (13th round of India-China talks) है. ये वार्ता पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली जगहों से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को लेकर हो रही है. वार्ता मोल्डो सीमा बिंदु पर हो रही है. बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी. वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे हैं.Also Read - IPL 2021 मैच के दौरान फैन ने रोहित शर्मा से मांगी भारत-पाकिस्तान टी20 विश्व कप मैच की टिकट

माना जा रहा कि इस वार्ता में भारतीय पक्ष देप्सांग बुलगे और डेमचोक में मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा. दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी. वार्ता के कुछ दिनों बाद, दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया. Also Read - LAC पर तनाव के बीच भारत- चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को लेकर 13वें दौर की सैन्‍य वार्ता रविवार को होगी

13th round of Corps Commander level talks between India and China started at 10:30 am to resolve the ongoing military stand-off along the line of actual control in eastern Ladakh: Army Sources

— ANI (@ANI) October 10, 2021