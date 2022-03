नई दिल्ली: भारत और चीन (INDIA-CHINA) के बीच चल रहे तनाव के बीच और यूक्रेन पर जारी रूस के हमलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर (EAM Dr S Jaishankar) ने आज शुक्रवार को चीनी विदेश समकक्ष वांग यी (Chinese Foreign Minister Wang Yi) के साथ तीन घंटे तक हुई चर्चा के बाद बताया कि उनकी किन- किन मुद्दों पर क्‍या क्‍या बातें हुईं हैं. जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्य प्रगति पर है. हालांकि इसकी गति धीमी है. उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती किए जाने के मद्देनजर भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं हैं और सामान्य संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए जाने की आवश्यकता होगी.Also Read - देश के रक्षा बजट में किसी तरह की कमी नहीं, लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है: केंद्र सरकार

जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग तीन घंटे तक हुई चर्चा के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में यह बात कही.



वांग और जयशंकर ने बताया कि कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध के मुद्दे पर वरिष्ठ सैन्य कमांडर के स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है और इसमें पीछे हटने के संबंध में संघर्ष के कई क्षेत्रों को लेकर प्रगति दर्ज की गई है. विदेश मंत्री ने कहा, ”इसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पीछे हटने की प्रक्रिया का पूर्ण होना इस पर बातचीत के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा, ”मैं वर्तमान स्थिति के लिए कहूंगा कि कार्य प्रगति पर है (वर्क इन प्रोग्रेस). स्वाभाविक तौर पर यह वांछित स्तर से धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.” उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत इस प्रक्रिया को गति देने पर केंद्रित थी.

