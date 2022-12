India-China Face off: तवांग झड़प पर बोले BJP MP-हमारे सैनिकों ने चीन को बता दिया, हम एक इंच भी नहीं देंगे

India-China Face off: अरुणाचल प्रदेश पूर्व के सांसद और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तपीर गाओ (Tapir Gao)ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प के दौरान भारत और चीन के सैनिक घायल हुए हैं. भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर को एलएसी के साथ तवांग सेक्टर में नवीनतम सीमा झड़प की ओर इशारा करते हुए, भाजपा सांसद ने कहा, “मैंने सुना है कि भारतीय सैनिकों को कुछ मामूली चोट की सूचना मिली थी, लेकिन चीनी सैनिकों को बहुत अधिक चोटें आईं हैं.”

भारत ने बता दिया-हम एक इंच भी नहीं हटेंगे

उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के कृत्य की निंदा करते हुए कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि मैकमोहन रेखा पर बार-बार होने वाली घटनाएं भारत और चीन के बीच संबंधों को खराब करती हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से पीएलए के कृत्य की निंदा करता हूं. सीमा पर भारतीय सैनिकों की जीत हुई.’ हम एक इंच भी नहीं डिगे और जितना चीन इस तरह की हरकत करेगा, हमारे सैनिक उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे.