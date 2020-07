नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को कम करने के लिए दोनों ही देश सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बात करके इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि चीन ने गलवान घाटी से अपने सैनिको को पीछे हटा लिया है और चीनी सैनिक अब अपने टेंट आदि को भी वहां से हटा रहे हैं. चीन सरकार द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब एक दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी. Also Read - गलवान घाटी में 1-2 किमी तक पीछे हटे चीनी सैनिक, हथियारों से लैस गाड़ियां अब भी LAC के पास मौजूद

अजित डोवाल ने रविवार को वांग यी से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी और अब चीनी सेना ने पीछे हटने का निर्णय लिया. कूटनीतिक रूप से यह भारत की एक बड़ी जीत है. समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों ही देशों के बीच एलएसी पर शांति स्थापित करने और भविष्य में इस तरह की घटनाए न हो इस पर बात हुई.

NSA Ajit Doval and Chinese State Councillor and Minister of Foreign Affairs Wang Yi had a telephone conversation yesterday. They had a frank & in-depth exchange of views on the recent developments in the Western Sector of the India-China border areas: MEA pic.twitter.com/l71Tkf4bYo

