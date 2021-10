India-China Face-off: भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर आमने-सामने आ गए. माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी तरह से झड़प या नुकसान की बात सामने नहीं आई है. सैनिकों और अफसरों ने बातचीत के जरिये मामला सुलझा लिया गया.Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना परीक्षा के ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, 1 लाख से अधिक होगी सैलरी

रक्षा सूत्रों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से लगी एलएसी (Line of Actual Control) को लेकर अलग-अलग धारणाओं के चलते ऐसा हुआ. ये घटना पिछले हफ्ते हुई. कुछ घंटे तक सैनिक आमने-सामने रहे, लेकिन इसे सुलझा लिया गया. गतिरोध कुछ घंटे तक चला और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत इसे सुलझाया गया. यहां इस दौरान किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

There was a face-off in Arunachal Sector last week between soldiers of India & China as there is a difference in perception of Line of Actual Control: Sources in Defence Establishment (1/2)

