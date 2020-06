नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर उनकी आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए तथा सरकार के सभी अंगों को मिलकर मौजूदा चुनौती का सामना करना चाहिए. Also Read - चीन के सामने झुकने का नहीं एकजुट होकर उचित जवाब देने का समयः पूर्व PM मनमोहन सिंह

सिंह ने यह भी कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति एवं मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए. Also Read - चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लि‍ए रवाना, ट्वीट कर बताया अपना इरादा

बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-चीन तनाव विषय पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है. उनके इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की कुछ हलकों में ”शरारतपूर्ण व्याख्या” की कोशिश की जा रही है. Also Read - राहुल गांधी का PM मोदी पर फिर निशाना, कहा- 'चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, तस्वीरों में दिख रहा है'

पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने एक बयान में कहा, ”15-16 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 बहादुर जवानों ने वीरता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम इन साहसी सैनिकों एवं उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ हैं. लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए.”

It’s the time to stand together as a nation and be united: Manmohan Singh

