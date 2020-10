Rajnath inaugurates 44 bridges built by BRO in border areas, 7 in Ladakh: चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव के मद्देनजर भारत सीमायी इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए जोर-शोर से काम कर रही है. इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सामीवर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया. ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलों का उद्घाटन करते हुए सिंह ने अपने संक्षिप्त संबोधन में पाकिस्तान और चीन से लगती भारत की सीमा पर स्थिति का हवाला दिया. Also Read - चीन के खिलाफ चौतरफा तैयारी: 44 में से 30 पुल LAC को करेंगे कनेक्ट, 50 टन के T-90 टैंक को भी ले जाना हुआ आसान

रक्षा मंत्री ने कहा, “आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं. पहले पाकिस्तान और अब चीन. ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं. इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है.” सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “दूरंदेश” नेतृत्व के अंतर्गत, भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है. Also Read - Video: Ladakh में अग्र‍िम मोर्चे पर इंडियन एयरफोर्स, लेडी अफसर बोली- चुनौती के लिए तैयार हैं

Even during the lockdown period, BRO continued operations in the North-Eastern states, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. BRO continued its work ensuring that snow clearance is not delayed at remote locations: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/oG1JRjc86d Also Read - अटल टनल से गुजरे आर्मी के काफिले की ये PHOTOES, चीन को क्‍यों हो रही जलन

— ANI (@ANI) October 12, 2020