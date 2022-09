नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं का पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 से पीछे हटना सीमा पर ‘एक समस्या कम’ होने जैसा है. फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन्ना के साथ वार्ता के बाद जयशंकर ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए यह बात कही.Also Read - राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार ने चीन के साथ समझौता किया, प्रधानमंत्री ने बिना लड़े ही चीन को 1000 वर्ग किमी क्षेत्र सौंप दिया

जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव एक देश द्वारा बाधित करने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चीन पर परोक्ष तंज किया. Also Read - LAC Standoff: गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स के PP-15 चौकी से पीछे हटे भारत-चीन के सैनिक; अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी किया गया ध्वस्त

इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, मैं नहीं समझता कि आज मैं कुछ नया कहूंगा. इसके बजाए मैं मानता हूं कि हम (दोनों देश) पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 से पीछे हटे. पीछे हटने का काम मैं समझता हूं कि पूरा हो गया. सीमा पर एक समस्या कम हुई. ‘ Also Read - SCO Summit: पीएम मोदी की शी जिनपिंग, पुतिन और शहबाज शरीफ से समरकंद में हो सकती है मुलाकात

We have had disengagement at PP15. The disengagement, as I understand, was completed. That is one problem less on the border: EAM Dr S Jaishankar, on China pic.twitter.com/SRjSqwoxqC

— ANI (@ANI) September 14, 2022