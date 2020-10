चेन्नई: भारतीय तटरक्षक बल India Coast Guard के सातवें अपतटीय गश्ती पोत Offshore Patrol Vessel (OPV) ‘विग्रह’ Vigraha का यहां मंगलवार को औपचारिक तौर पर जलावतरण किया गया. रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को सात ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसेल (ओपीवी) के निर्माण का ठेका दिया था, जिसमें से अंतिम पोत का आज जलावतरण किया गया. ओपीवी, हेलीकाप्टरों से लैस होते हैं और समुद्री सीमाओं में निगरानी करने के साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं. Also Read - ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण, 400 किमी की है मारक क्षमता

निजी क्षेत्र की किसी कंपनी ने पहली बार ओपीवी जैसे पोत की डिजाइन और निर्माण का काम किया है. विग्रह, 98 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है. परीक्षण के कई चरणों से गुजरने के बाद इसे तटरक्षक बल में शामिल किया जा सकता है.

यहां पास में स्थित कत्तुपल्ली बंदरगाह पर पोत के अनावरण समारोह में वित्त मंत्रालय में सचिव (व्यय) टी वी सोमनाथन, तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

India Coast Guard Offshore Patrol Vessel (OPV) Vigraha, last in series of 7 OPVs indigenously designed & built by L&T shipbuilding limited launched at Kattupalli: Defence PRO Chennai #TamilNadu pic.twitter.com/RbUD28x7pN

— ANI (@ANI) October 6, 2020