इंडिया डॉट कॉम के नाम एक और मुकाम जुड़ गया है. रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 (Reuters Institute Digital News Report 2022) में India.com को देश की चौथी सबसे लोकप्रिय समाचार वेबसाइट के रूप में जगह दी गई है. टॉप-5 में पहुंचने के लिए जी ग्रुप की वेबसाइट India.com ने साल 2021 से तीन स्थान की छलांग लगाई है. 2021 की रिपोर्ट में इंडिया डॉट कॉम का स्थान 7वां था. यह अध्ययन रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा किया गया है. अध्यय में यह समझने की कोशिश की गई है कि विभिन्न देशों में समाचार को लोग किस तरह से ग्रहण करते हैं या किस रूप में लेते हैं. इस नजरिए से देखा जाए तो India.com की साख अन्य कई न्यूज वेबसाइटों से काफी आगे है. India.com सिर्फ NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑनलाइन और बीबीसी ऑनलाइन से ही पीछे है.Also Read - Comscore Ranking June 2021: 229 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ दूसरे पायदान पर Zee Digital

डिजिटल न्यूज पर रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के 11वें संस्करण में India.Com ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों- इंडिया टुडे (India Today), द हिंदू (The Hindu), टाइम्स नाउ (Times Now), द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express), नेटवर्क 18 (Network 18) और कई बड़े नामों को पीछे छोड़ा है. Also Read - ComScore Ranking: 234 मिलियन यूजर्स के साथ दूसरे पायदान पर पहुंचा Zee Digital समूह

India.com देश के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज वेबसाइटों में से एक है. इसने डिजिटल स्पेस और न्यू मीडिया के क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है. हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट सभी आयु वर्गों के दर्शकों के लिए खास तरह से बनाते हैं. हम लगातार अपने दर्शकों के हिसाब से इसे अपडेट करते हैं और हर हाल में अपने दर्शकों को इससे सशक्त कराते रहते हैं. यही हमारी धारणा को और मजबूत करता है. हम न सिर्फ न्यूज देते हैं, बल्कि हमारा कंटेंट न्यूज से काफी आगे हैं. चाहे वह लाइफस्टाइल की बात हो, मनोरंजन जगत की खबरें हों, एक्सप्लेनर वीडियोज हों, रोचक खबरें हों, बात चाहें शिक्षा जगत की हों या फिर अर्थ जगह या खेल जगत की हम हर हाल में विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से आप तक इसे पहुंचाते हैं. Also Read - Zee Digital ने वर्चुअल इवेंट में 'Edufuture Excellence Awards' का किया शानदार समापन, देखें विजेताओं की पूरी सूची

India.com तथ्यों के आधार पर लेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अलग, सबसे सटीक और सबसे दिलचस्प नजरिये से कंटेंट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. India.com अपने ऑडियंस की आभारी है, जिनके प्यार और भरोसे की बदौलत हम देश की टॉप-5 वेबसाइट में शामिल होने में सफल रहे. यह हमारे लिए गर्व का भी क्षण है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भारत जैसे विविध और अद्वितीय राष्ट्र की समृद्ध कला, संस्कृति और अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाएंगे.

आपके प्यार और हम पर अटूट विश्वास के लिए एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया.