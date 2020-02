नई दिल्ली: भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हुए विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया. उल्लेखनीय है कि काबुल स्थित सैन्य अकादमी को निशाना बनाकर मंगलवार तड़के किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. गत कई महीनों में काबुल में किया गया यह पहला बड़ा हमला है.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, ‘‘भारत कड़े शब्दों में इस घृणित हमले की निंदा करता जिसमें मंगलवार सुबह काबुल स्थित मार्शल फहीम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बाहर कई अफगान नागरिक हताहता हुए.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों, घायलों और अफगानिस्तान की सरकार एवं जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.’’ बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद फैलाने वाले एवं प्रायोजित करने वालों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

Ministry of External Affairs (MEA): India in the strongest terms condemns the heinous terrorist attack, which led to the casualties of a number of Afghan patriots today morning in front of Marshal Fahim National Defence University in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/PeORhyYfy0

— ANI (@ANI) February 11, 2020