स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने उड़ाया भारत आ रहा जहाज, अब आया MEA का रिएक्शन, जाने क्या कह डाला

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गुजरात के कांडला बंदरगाह की तरफ आ रहे थाई जहाज पर हमला हुआ. आग लगने से जहाज को नुकसान पहुंचा. अब भारत ने इस घटना की निंदा की है.

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग से माहौल लगातार गरमा रहा है. जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक और गंभीर घटना सामने आई है. गुजरात के कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहे एक थाई जहाज पर हमला किया गया. इस घटना के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत इस बात की कड़ी निंदा करता है कि मौजूदा संघर्ष के दौरान व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जा रहा है. मंत्रालय ने ये भी कहा कि ऐसे हमलों में नागरिक जहाजों और उनके क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ रही है, जो बेहद चिंताजनक है.

किस जहाज पर हुआ हमला?

जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम मयूरी नारी (Mayuree Naree) है. ये थाईलैंड के झंडे वाला एक बल्क कैरियर जहाज है जो संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से रवाना होकर गुजरात के कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था. जब ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, उसी दौरान इस पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया.

3 लोग अब भी लापता

जहाज पर दो प्रोजेक्टाइल लगे, जिसके बाद उसमें आग लग गई और इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा. इस हमले के बाद जहाज से धुआं उठता हुआ देखा गया और हालात बेहद गंभीर हो गए. रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज के कुछ क्रू मेंबर तुरंत लाइफ राफ्ट के जरिए समुद्र में कूद गए. इस दौरान 20 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन तीन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. आशंका है कि वे इंजन रूम में फंसे हो सकते हैं.

थाईलैंड की नौसेना ने बताया कि घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. समुद्र में कूदे क्रू मेंबरों को बाहर निकाला गया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई. फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है. इस बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी एक बयान में कहा कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस जहाज पर हमला किया था. हालांकि इस घटना की पूरी जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

178 मीटर लंबा जहाज

मयूरी नारी लगभग 178 मीटर लंबा मालवाहक जहाज है, जिसकी क्षमता करीब 30 हजार टन होती है. ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग माना जाता है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पहले भी ऐसे हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल रहे हैं. मंत्रालय ने चिंता जताते हुए कहा कि इन हमलों की तीव्रता और घातकता लगातार बढ़ती नजर आ रही है.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि समुद्री व्यापार और नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री व्यापार बेहद अहम है और ऐसे हमले वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है. होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है.