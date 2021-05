11 मई साल का 131वां दिन है और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं. वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने एक अरब का आंकड़ा छू लिया, जब नयी दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का एक अरबवां नागरिक करार दिया गया. यह दिन देश के इतिहास में एक और खास घटना के साथ दर्ज है. 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था. Also Read - Chandrayaan 2: आज ही के दिन चांद की चाल को परखने निलका था चंद्रयान-2, जनिए और क्या हुआ था इस दिन

देश दुनिया के इतिहास में 11 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1752: अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पालिसी की शुरुआत की गई.

1784 : अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि.

1833 : अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत.

1940 : ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग सर्विस (बीबीसी) ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की.

1951: राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया.

1962 : सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया. उन्होंने डा. राजेन्द्र प्रसाद का स्थान लिया.

1965 : बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17 हजार लोगों की मौत.

1988 : फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया.

1995 : अमेरिका के न्यूयार्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए.

1998 : भारत ने राजस्थान के पोखरण में तीन परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया.

1998 : यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना.

2000 : जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या एक अरब पहुंची. 2007 : उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुमत हासिल किया और पार्टी नेता मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली.

2008 : न्यूयार्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मोडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया.

2020 : देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 67,152 पर पहुंची. मरने वालों का आंकड़ा 2,206 के पार.