India Corona Updates: देश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है जो कि एक राहत की बात है. बुधवार को फिर से देश में कोरोना वायरस के 50 हजार से अधिक मामले सामने आए. इससे एक दिन पहले मंगलवार को लगभग चार महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे में देश में 45 हजार कोरोना के मामले आए थे. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 55 हजार, 838 नए मामले सामने आए जबकि कुल 702 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई. Also Read - Oxford-AstraZeneca Vaccine वॉलंटियर की टेस्ट के दौरान हुई मौत, क्या बंद होंगे वैक्सीन के ट्रायल? जानें पूरा मामला

पिछले कुछ दिनों में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे गिरा है. अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या साढ़े सात लाख के नीचे पहुंच गई है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में नए मामलों के बाद कुल एक्टिव केसेस की संख्या 7,15,812 है जबकि अभी तक कोरोना से कुल 77,06,946 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं. Also Read - Viral Video: महिला ने नहीं पहना मास्क, थूकने की कोशिश की, प्लेन से जबरन उतारा गया...

With 55,838 new #COVID19 infections, India’s total cases surge to 77,06,946. With 702 new deaths, toll mounts to 1,16,616. Also Read - Covid 19 in India Update: कोरोना से 24 घंटे में 717 लोगों की मौत, 54 हजार नए मामले आए सामने

Total active cases are 7,15,812 after a decrease of 24,278 in last 24 hrs

Total cured cases are 68,74,518 with 79,415 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/YhP4JzMTar

