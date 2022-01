PM Modi High Level Meeting: देश में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना (Coronavirus) के रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना को मामलों के आई तेजी के बाद केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियों का ऐलान किया गया है. इन सबके बीच कोरोना (Covid-19) के मामलों में आई तेजी को देखते हुए रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अधिकारियों संग हालात की समीक्षा की.Also Read - Punjab के मुख्य चुनाव अधिकारी आए कोरोना की चपेट में, एक दिन पहले इलेक्शन को लेकर की थी प्रेस कांफ्रेंस

Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting to review the COVID-19 situation in the country, through video conference pic.twitter.com/EY5u7LAaC3

— ANI (@ANI) January 9, 2022