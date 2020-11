India Coronavirus Latest Updates: पिछले आठ महीने से पूरा देश कोरोना के साए में रह रहा है. देश में कोरोना का ग्राफ जरूर कम हुआ है लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी कर दिए हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 44,481 नए मामले सामने आए जबकि पिछले एक दिन में 512 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है. Also Read - दिल्ली में कहां से आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले? स्वास्थ्य मंत्री ने बताया क्या कर रही है सरकार

इस समय कोरोना का सबसे ज्यादा कहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बरस रहा है. पूरे देश में पिछेल एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड के मामले दिल्ली से ही सामने आए हैं. दिल्ली में मंगलवार को 7830 कोरोना के मामले आए जबकि वहीं 6157 लोग इससे ठीक हुए. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में खतरनाक हुआ कोरोना, अब महाराष्ट्र और केरल से अधिक सामने आ रहे मामले

With 44,281 new #COVID19 infections, India’s total cases surge to 86,36,012. With 512 new deaths, toll mounts to 1,27,571 Also Read - साउथ 'मेगास्टार' चिरंजीवी हुए कोरोना संक्रमित, दो दिन पहले नागार्जुन और मुख्यमंत्री से हुई थी मुलाकात

Total active cases are 4,94,657 after a decrease of 6,557 in the last 24 hrs.

Total cured cases are 80,13,784 with 50,326 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/9CT7MxxcdP

