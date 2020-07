नई दिल्ली: देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 24 घंटे की अवधि में 34,602 के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 63.45 प्रतिशत हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से मृत्यु की दर कम होकर 2.38 प्रतिशत हो गई है. Also Read - BCCI को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 26 खिलाड़ियोंं को भेजना पड़ सकता है, जानिए वजह

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 12.87 लाख के स्तर पर पहुंचने के बीच मंत्रालय ने सुबह आठ बजे जारी ताजा आंकड़ों में कहा कि स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 8,17,208 हो गई है, वहीं इस समय देश में 4,40,135 लोग संक्रमित हैं. Also Read - फ्रेंचाइजी मालिक नेस वाडिया ने कहा- इस साल सबसे ज्यादा देखा जाएगा IPL

आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 49,310 मामले दर्ज किये गये हैं, वहीं संक्रमण से मौत के 740 नए मामले सामने आने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 30,601 हो गई है. Also Read - Covid-19 संकट के बीच ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्र‍ियों पर लागू होगा ये नया नियम

India has so far reported 1.25 million cases and more than 30,000 deaths due to #COVID19. India has one of the lowest cases and deaths per million population. Our recovery rate stands at 63.45% whereas our mortality is at 2.3%: Dr Harsh Vardhan, Union Health Minister. pic.twitter.com/qO0nL4JiKT

— ANI (@ANI) July 24, 2020