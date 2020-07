Coronavirus in India: भारत में अनलॉक 1.0 (Unlock1.0)के बाद से पूरे देश में कोरोनावायरस का संक्रमण पूरी तरह से बेकाबू रफ्तार से फैल रहा है. कोरोनावायरस(Corona virus in india live update) ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. देश में कोरोना का संकट गहराता जा है. हर रोज कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है. पिछले 24 घंटे में देश में कोविड19 के कुल 27 हजार 114 नए मामले सामने आए हैं. यह पहली बार था जब भारत में कोरोना से 27 हजार से अधिक लोग एक साथ संक्रमित हुए हैं. Also Read - त्वचा रोग के इलाज में उपयोग आने वाला ये इंजेक्‍शन अब कोरोना मरीजों को लगाया जाएगा

कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की इतनी तादात यह सोचने पर मजबूर कर रह है कि क्या देश में सामुदायिक संक्रमण फैल चुका है. देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 8 लाख को पार करके 8,20,916 पर पहुंच गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना से कुल 519 लोगों ने अपनी जान गवाई है.