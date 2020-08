India Coronavirus Update Today: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 56,282 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई. वहीं, इस संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 13,28,336 हो गई. Also Read - World Breastfeeding Week: कोरोना वायरस से संक्रमित मां करा सकती हैं बच्चे को स्तनपान, ये है तरीका

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से कुल 904 लोगों की मौत हो गई , जिससे कुल मृतकों की संख्या 40,699 हो गई. देश में 5,95,501 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कि कुल मामलों का 30.31 फीसदी है. आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 2.07 फीसदी पर आ गई है.

India reports single-day spike of 56,282 new #COVID19 cases and 904 deaths in the last 24 hours.

The COVID tally of the country rises to 19,64,537 including 5,95,501 active cases, 13,28,337 cured/discharged/migrated & 40,699 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/dzBQVyDEHi

— ANI (@ANI) August 6, 2020