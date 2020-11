India Corona Update: पिछले कुछ हफ्तों में भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए. सर्दियों के सीजन में कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मडरा रहा है. ऐसे में कई राज्य सरकार एक बार फिर से कर्फ्यू और रात्रि के समय में लॉकडाउन का सहारा ले रही है. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना आंकड़े की ताजा रिपोर्ट जारी कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार देश में शुक्रवार को कुल 41,322 नए कोरोना के मामले सामने आए. Also Read - WHO का बड़ा बयान- चीन का वुहान शहर नहीं है Coronavirus का स्त्रोत

पिछले 24 घंटे में कोरोना से 485 लोगों की मौत हुई है जिसके बाद अब तक देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख 36 हजार को पार गई है. देश में अब तक कोविड वायरस से कुल 93 लाख 51 हजार 110 लोग संक्रमित हो चुके हैं. Also Read - Corona warrior डॉक्‍टर शुभम उपाध्‍याय के परिवार को 50 लाख रुपए देगी एमपी सरकार: सीएम

With 41,322 new #COVID19 infections, India’s total cases rise to 93,51,110 Also Read - MP High Court की इंदौर बेंच के 52 कर्मचारी Coronavirus से संक्रमित निकले

With 485 new deaths, toll mounts to 1,36,200. Total active cases at 4,54,940

Total discharged cases at 87,59,969 with 41,452 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/sMdcReQQ2b

