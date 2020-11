India Coronavirus Updates: देश में कोविड-19 के एक दिन के भीतर 45,882 नए मामले सामने आने के साथ शुक्रवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई. वहीं इस रोग से उबरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 84.28 लाख हो गई है. स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 93.6 फीसदी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी. Also Read - Delhi Covid-19 Updates: कोरोना की गिरफ्त में दिल्ली, 24 घंटे में 7500 से अधिक नए केस, अब तक 8 हजार से ज्यादा लोगों की मौत

सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 90,04,365 मामले हो गए हैं. 24 घंटे के भीतर संक्रमण के कारण और 584 लोगों की मौत हुई जिसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,32,162 हो गई.

With 45,882 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 90,04,366. With 584 new deaths, toll mounts to 1,32,162.

Total active cases at 4,43,794 after an increase of 491 in the last 24 hrs.

Total discharged cases at 84,28,410 with 44,807 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/JKuKK5cMPo

