India Covid-19 latest Update: कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है. दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के ताजे आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक बार फिर से 44 हजार 878 नए मामले सामने आए हैं. देश में इस समय सबसे बुरे हालात दिल्ली में बने हुए हैं. दिल्ली में गुरुवार को सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए.

पिछले 24 घंटे में देश में 547 लोगों की मौत हुई है. करीब 49 नए मामले के बाद अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख 28 हजार 795 पहुंच गई है. कोविड-19 से अब तक 1 लाख 28 हजार 688 पहुंच गई है.

With 44,878 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 87,28,795. With 547 new deaths, toll mounts to 1,28,688

Total active cases are 4,84,547 after a decrease of 4,747 in the last 24 hrs.

Total cured cases are 81,15,580 with 49,079 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/69Ci9Ya8qd

