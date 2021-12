India Covid-19/Omicron Latest Update: भारत में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 7,286 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इतने ही समय में 387 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई. आज शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या अब 77,032 है. अभी तक 3,42,23,263 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और कुल 4,79,520 लोगों की मौत हो चुकी है.Also Read - Goa Election: गोवा में ममता बनर्जी की TMC को जोरदार झटका, पूर्व विधायक सहित पांच नेताओं ने छोड़ी पार्टी

मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 1.41 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. हालांकि इस बीच कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) को लेकर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशभर में नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 415 पर पहुंच चुकी है. इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 108 मामलों की पुष्टि हुई है. 79 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है.

यहां नीचे देखें पूरी लिस्ट-

COVID19 | A total of 415 #Omicron cases were reported in 17 States/UTs of India so far. The number of persons recovered is 115: Union Health Ministry pic.twitter.com/DXuW4LBTeT

— ANI (@ANI) December 25, 2021