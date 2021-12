India Covid-19 Latest Update: भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 (Coronavirus Update in India) के 9,765 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,06,541 हो गई. इनमें भी एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 99,763 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी. इसने बताया कि 477 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,69,724 हो गई है. इनमें अकेले केरल (Kerala Covid-19 News) में 403 मरीजों की मौत हुई है. केरल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मौत के 403 मामलों में से 96 मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए. वहीं, मौत के 307 मामलों को केन्द्र तथा सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है.Also Read - Omicron in India: उत्तर प्रदेश सरकार ने कसी कमर, अब बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर होगा RT-PCR टेस्ट

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लगातार 158वें दिन रोजाना संक्रमण के मामले 50,000 से कम है. मंत्रालय के अनुसार एक्टिव मरीजों की संख्या 99,763 है, जो कि कुल मामलों का 0.29 फीसदी है और यह मार्च, 2020 के बाद से सबसे कम है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 98.35 फीसदी है. हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 740 का इजाफा हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.89 फीसदी है. यह पिछले 59 दिन से दो फीसदी से कम बनी हुई है. साप्ताहिक संक्रमण दर 0.85 प्रतिशत है जो बीते 18 दिनों से एक प्रतिशत से कम है.

वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,40,37,054 हो गई है जबकि मृत्यु दर 1.36 फीसदी है. मालूम हो कि देशभर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान चलाने के बाद अबतक 124.96 करोड़ से अधिक टीके खुराक दी जा चुकी हैं. उल्लेखनीय है कि देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी.

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे.

आपको बता दें कि पिछले चौबीस घंटे में देश में जिन 477 और मरीजों की मौत हुई, उनमें 28 महाराष्ट्र से हैं. आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक संक्रमण से 4,69,724 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र के 1,41,025, केरल के 40,535, कर्नाटक के 38,213, तमिलनाडु के 36,492, दिल्ली के 25,098, उत्तर प्रदेश के 22,911 और पश्चिम बंगाल के 19,498 लोग शामिल हैं. (भाषा इनपुट के साथ)