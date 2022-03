India Covid-19 Update: भारत में कोरोना वायरस महामारी से हालात लगभग सुधर चुके हैं. हर गुजरते दिन के साथ नए संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है. आज शुक्रवार को भी संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के महज 2,538 केस मिले हैं और इतने ही समय में 149 लोगों की मौत हो गई. मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में संक्रमण से 3,997 मरीज ठीक भी हुए हैं. इसी के साथ देश में अब एक्टिव केस की संख्या महज 29,181 है.Also Read - Maharashtra Holi Guidelines: होली पर महाराष्ट्र सरकार का दिशा-निर्देश, लोगों से की यह अपील...

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण फैलने की दर में व्यापक सुधार हुआ है और आंकड़ा महज o.40 फीसदी है. मालूम हो कि 100 लोगों की टेस्टिंग संख्या में मिले संक्रमितों को संक्रमण दर माना जाता है. बता दें कि देश में कुल 4,24,58,543 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. महामारी में कुल 5,16,281 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. वहीं देशभर में अभी तक 1.80 अरब टीके की खुराक दी जा चुकी हैं. Also Read - UP Covid Restriction: यूपी में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म लेकिन इस जरूरी आदेश का करना होगा पालन

India reports 2,528 fresh #COVID19 cases, 3,997 recoveries, and 149 deaths in the last 24 hours.

Active case: 29,181 (0.07%)

Daily positivity rate: 0.40%

Total recoveries: 4,24,58,543

Death toll: 5,16,281

Total vaccination: 1,80,97,94,58 pic.twitter.com/PhvoxNiXxV

