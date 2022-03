India Covid-19 Update: दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic in India) जहां एक बार फिर फैलने लगी है, वहीं भारत ने संक्रमण पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया है. देश में आज सिर्फ 1,233 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई और इतने में ही समय में 31 लोगों की मौत हो गई. आज बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि देश में एक्टिव केस अब सिर्फ 14,704 बचे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.20 फीसदी पर आ गया है.Also Read - Rajasthan: ट्रांसफॉर्मर हटाया तो कांग्रेस MLA ने बिजली कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, मुंह पर दे मारा जूता फिर दीं जातिसूचक गालियां

मंत्रालय के मुताबिक अबतक 4,24,87,410 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 5,21,101 लोगों को संक्रमण से जान गंवानी पड़ी है. इसी तरह 1,83,82,41,743 टीके की खुराद दी जा चुकी हैं. बीते चौबीस घंटे में 26,34,080 लोगों का टीकाकरण हुआ है. मालूम हो कि बीते मंगलवार को देश में 1,259 नए संक्रमित मिलेग और 35 लोगों की मौत हो गई. इसी समय पर देश में एक्टिव केस 15,378 थे जो अब 14,704 हैं. Also Read - Rajasthan News: विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बना भिवाड़ी, प्रदूषण में टॉप पर रहे दिल्ली को भी पछाड़ा

India reports 1,233 new COVID19 cases and 31 deaths in the last 24 hours; Active cases 14,704

Daily positivity rate (0.20%) pic.twitter.com/kyTXMA1T8T

— ANI (@ANI) March 30, 2022