India Covid-19 Update: भारत में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली उछाल देखने को मिला है. आज गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड-19 के 30,757 मरीज मिले हैं और इतने ही समय में 541 लोगों की मौत हो गई. मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण से 67,538 लोग ठीक भी हुए हैं. जिससे देश में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई और डेली पॉजिटिविटी 2.61 फीसदी है.Also Read - Corona को लेकर WHO की तरफ से आई अच्छी खबर! बीते हफ्ते नए केस में 19% की गिरावट, मौत के आंकड़े भी स्थिर

मालूम हो कि देश में बीते बुधवार को 30,615 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी. इससे एक दिन पहले मंगलवार को 27,409 मामले दर्ज हुए. आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते तीन दिनों में देश में संक्रमण के मामले में मामूली बढ़त जारी है. इसी तरह मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. पिछले 24 घंटों में जहां 541 लोगों की संक्रमण से मौत हुई वहीं बुधवार का आंकड़ा 514 रहा. Also Read - Coronavirus: सभी राज्यों से हटेंगी कोरोना पाबंदियां? कोविड केस में गिरावट के बाद केंद्र ने चिट्ठी लिखकर दिये ये निर्देश...

India reports 30,757 fresh COVID cases, 541 deaths, and 67,538 recoveries in the last 24 hours

Active case: 3,32,918

Daily positivity rate: 2.61%

Total recoveries: 4,19,10,984

Total vaccination: 1,74,24,36,288 pic.twitter.com/s52FRYk2vR

— ANI (@ANI) February 17, 2022