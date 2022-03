India Covid-19 Update: भारत में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना वायरस के 7,554 मामलों की पुष्टि हुई हैं और इतने ही समय में 223 लोगों की मौत हो गई. आज बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि पिछले एक दिन में 14,123 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. नए मामलों के साथ देश में अब एक्टिव केस की संख्या 85,680 है. मंत्रालय के अनुसार देशभर में कोरोना 4,23,38,673 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 5,14,246 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है.Also Read - काबू में कोरोना: एक लाख से कम हुए Covid-19 के एक्टिव मरीज, 24 घंटे में करीब 7 हजार नए मामले

टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार Also Read - Coronavirus Cases In India: एक दिन कोरोना से 8,013 लोग हुए संक्रमित, 119 लोगों की हुई मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार में चल रहा है और अब तक 1,77,79,92,977 टीके की खुराक दी जा चुकी हैं और पिछले चौबीस घंटे में 8,55,862 टीके की खुराक दी गईं. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: क्या महाराष्ट्र में जल्द मिलने वाली है मास्क से निजात? स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान

COVID-19 | India reports 7,554 new cases, 223 deaths and 14,123 recoveries; Active caseload stands at 85,680 pic.twitter.com/lNtOGQbSGA

— ANI (@ANI) March 2, 2022