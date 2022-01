India Covid-19 Update: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic in India) के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं. देश में पिछले चौबीस घंटे में 37 हजार से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई और 11 हजार से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. आज मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले एक दिन में 37,379 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इतने ही समय में 11,007 लोग ठीक भी हुए हैं. मंत्रालय ने बताया कि बीते चौबीस घंटे में 124 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है.Also Read - बड़ी राहत की खबर: Omicron ही बनेगा कोरोना के खात्मे की वजह, महामारी से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा, जानें कैसे

पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुआ 3.24 फीसदी

देश में नए केस बढ़ने के साथ संक्रमण फैलने की दर भी तेजी से बढ़ रही है. मंत्रालय के मुताबिक पिछले चौबीस घंटे में 3.24 फीसदी की दर से संक्रमित मिले हैं. 100 लोगों की टेस्टिंग में मिले संक्रमितों की संख्या को पॉजिटिविटी रेट माना जाता है. मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा समय में देश में एक्टिव केस 1,71,830 हैं. कुल 3,43,06,414 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. इसी तरह 8,82,017 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है. बताया गया कि देशभर में अभी तक 1.46 अब से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी हैं.

— ANI (@ANI) January 4, 2022