India Covid-19 Updates: भारत में कोरोना वायरस महामारी (Coronaviurs Pandemic) के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. देश में आज मंगलवार को भी संक्रमण के मामलों में भारी कमी देखी गई. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले चौबीस घंटों के भीतर कोरोना के 67,597 नए केस मिले और इतने ही समय में 1,188 लोगों की मौत हो गई. अच्छी बात ये हैं कि पिछले एक दिन में 1,80,456 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. मंत्रालय ने बताया कि नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस 9,94,891 हैं और कुल 5,02,874 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है. पॉजिटिविटी दर 5.2 है.Also Read - Coronavirus in India: पिछले 24 घंटों में 1 लाख 7 हजार नए मामले, 2.13 लाख रिकवरी

मालूम हो कि देश में बीते सोमवार को 83,876 नए मामले सामने आए जबकि 895 लोगों की मौत हुई है. आंकड़ों में आज 16,279 संक्रमित कम मिले हैं. हालांकि मृतकों की संख्या में थोड़ा उछाल देखा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार सुबह तक 1,70,21,72,615 वैक्सीन की खुराद दी जा चुकी हैं. वहीं सोमवार तक 12.07 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खुराक अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं. Also Read - Coronavirus in India: देश में Covid-19 के 1.27 लाख नए मामले, 2.30 लाख रिकवरी

