भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है. देश में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 3,303 नए मामलों की पुष्टि हुई है. आज गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नए मामलों के साथ अब एक्टिव केस भी बढ़कर 16,980 हो गए हैं. मंत्रालय ने बताया कि इतने ही समय में 39 लोगों की मौत हो गई. देश में अब तक कोरोना से 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कुल संक्रमितों का 1.22 फीसदी है.Also Read - चौथी लहर की आशंकाओं के बीच बोले महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, 'Lockdown जैसी पाबंदियों से बचना है तो...'

भारत में अब तक 4,30,68,799 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, 42,52,28,126 यानी 98.74 फीसदी लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं. इसके अलावा देशभर में अभी 0.04 फीसदी एक्टिव केस हैं. बताया गया कि भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.66 फीसदी है. वहीं देशभर में अभी तक 1.88 अरब वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है. पिछले चौबीस घंटे में करीब बीस लाख टीके की खुराक दी गईं. Also Read - चौथी लहर की आशंकाओं के बीच टीके की दूसरी और Booster Dose का गैप कम कर सकती है सरकार

COVID-19 | India reports 3,303 fresh cases and 2,563 recoveries, in the last 24 hours. Active cases 16,980

Daily positivity rate (0.66%) pic.twitter.com/29SNk65cOq

— ANI (@ANI) April 28, 2022