India Coronavirus Updates: देश में कुछ राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. देश में एक बार फिर कोरोना के हर दिन 50-60 हजार के बीच नए केस सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बेहाल है, जहां रोजाना सामने आने वाले मामले 40 हजार को भी पार कर चुके हैं.

इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने चिंता जताई है और कहा है कि पूरा देश जोखिम में है. स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, 'भले ही कुछ ही जिलों में अभी गंभीर स्थिति है, लेकिन पूरा देश जोखिम में है. वायरस को रोकने और जिंदगियां बचाने के लिए सभी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.'

We are facing an increasingly severe and intensive situation in some districts but the whole country is potentially at risk. All efforts to contain the virus and save lives should be taken: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog on current COVID19 situation in the country pic.twitter.com/zhLwZE4gbH

