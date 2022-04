भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है और पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के नए मामलों में 17 फीसदी का उछाल आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी. इसने बताया कि देश में एक दिन के भीतर 2,927 नए मामलों की पुष्टि हुई है. ये संख्या बुधवार को 2,483 थी.Also Read - कोरोना के मामलों में तेजी और चौथी लहर की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्रियों संग PM मोदी की बैठक आज, लिये जा सकते हैं कुछ अहम फैसले

इसके साथ ही अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 4,30,65,96 पर जा पहुंचा है. इनमें 16,279 एक्टिव केस हैं. मंत्रालय के मुताबिक बीते चौबीस घंटे में 2,252 लोग ठीक भी हुए हैं और 4,25,25,563 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. भारत में कोविड रिकवरी रेट अभी 98.75 फीसदी पर बना हुआ है. Also Read - कोरोना वायरस से संक्रमित हुईं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, खुद को किया क्वारंटीन

COVID-19 | India reports 2,927 fresh cases and 2,252 recoveries, in the last 24 hours. Active cases 16,279

Daily positivity rate (0.58%) pic.twitter.com/bUGouzeoSX

— ANI (@ANI) April 27, 2022